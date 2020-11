Mañana es día de varios lanzamientos en México, pero a nivel internacional POCO va a lanzar al smartphone M3, del cual se confirmó por medio de la marca en sus redes sociales.

Además del anuncio, POCO ahora ha dado a conocer más características confirmado su batería, procesador y pantalla.

El POCO 3 se presentará en Europa, ofreciendo una batería de 6000 mAh, una pantalla de 6.63 pulgadas, y chip Snapdragon 662, lo que lo ubica en la gama media, con ocho núcleos, siendo el primer equipo en usarlo.

Gracias al tuit publicado por la marca, podemos tener una idea de cómo lucen los sensores de la triple cámara trasera. Mañana conoceremos el resto de las características, así como su disponibilidad y precio.

I don’t know about you, but I truly miss the feeling of waiting for a new POCO to be revealed. ?

Introducing POCO M3, Our MOST ???? yet! ?#POCOM3 Is #MoreThanYouExpect pic.twitter.com/pQKQoGbFSe

