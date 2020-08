Poco confirma al smartphone Poco X3

Hace tiempo que no se escucha hablar de la marca Poco... pero como está preparando un nuevo lanzamiento, el director de mercadotecnia y vocero mundial de la marca, Angus Kai Ho Ng, usó su cuenta de Twitter para mostrar algunos adelantos del Poco X3 en donde se puede ver la cámara y su diseño.

Queda oficialmente confirmado que este dispositivo viene con un sensor de 64 MP en la parte trasera y un ultra gran angular. Al parecer también tiene un hueco dentro de la pantalla, lo que parecer ser un lector de huellas lateral.

Testing out the camera set-up with the latest #POCOX3

It’s really more than just a normal 64MP??

Lots of cool awesome features to share very soon!

Both photos were taken by POCO X3 ??#POCOisBack #POCOX3 NFC pic.twitter.com/eBCLe8WZ4d

— Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) August 27, 2020