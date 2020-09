Motorola está próximo a presentar a nivel internacional su smartphone 5G de la línea RZR, este 9 de septiembre. En China ya está anunciando un evento para el 10 de septiembre y en México se espera que el día 17 se presente.

Gracias precisamente al evento en China es que podemos ver el poster promocional en donde se le ven en formato plegable, que seguro será del beneficio de muchos que extrañan el formato original del primer modelo que salió de esta marca hace algunos ayeres.

Hace unos días también se filtró unos renders en donde se aprecia el cambio en el interior, modernizado con interfaz táctil y por fuera tiene casi el mismo diseño, aprovechando las bondades que traerá la red 5G.

motorola razr 5G seems like a good upgrade over the #motorolarazr… It’s getting SD765G 5G Chipset with 48MP Main Camera & 20MP Front Camera. Battery has been upgraded to 2,800 mAH.

It’s lighter now, 190g. 168.5×72.5x8mm are the new dimensions. Thoughts? #motorola #razr5g pic.twitter.com/Da8jhNJD2t

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 31, 2020