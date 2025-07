Precio y características del Nothing Phone 3 en México, el nuevo rival a vencer

La firma británica Nothing, conocida por su audacia y diseños vanguardistas, lanza su primer dispositivo de gama alta, un equipo que promete no solo competir, sino marcar un antes y un después en el segmento premium.

A continuación, desglosamos todos los detalles sobre su precio, fecha de lanzamiento y las características que lo convierten en uno de los teléfonos más esperados del año.

¿Cuál será el precio del Nothing Phone 3 en México?

El Nothing Phone 3 se presenta como una alternativa inteligente en la gama alta, con un precio que busca un equilibrio entre la innovación de punta y el bolsillo del consumidor. Se espera que llegue al mercado mexicano en dos versiones:

– 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: con un costo aproximado de $15,999 pesos mexicanos.

– 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: con un precio cercano a los $17,999 pesos mexicanos.

Estos precios lo sitúan como un rival directo para los titanes de la industria como Apple y Google, pero ofreciendo una propuesta más accesible frente a dispositivos como el iPhone 16 o el Pixel 9.

Fecha de lanzamiento ¿Cuándo podrás comprarlo?

¡Marca tu calendario! El lanzamiento global del Nothing Phone 3 tuvo lugar el 1 de julio de 2025. Para México, la espera será muy corta: la venta oficial comienza este 4 de julio de 2025.

Esta rápida disponibilidad confirma el fuerte interés de la marca por consolidarse en el mercado latinoamericano, a diferencia de lanzamientos anteriores que tardaron más en llegar.

Podrás adquirir el Nothing Phone 3 a través de los principales canales de comercio electrónico del país, incluyendo Amazon y Mercado Libre. Además, estará disponible en la tienda oficial de la marca donde se podrían anunciar promociones de lanzamiento y opciones de financiamiento.

Nothing: la historia de la marca que rompe moldes

Detrás del Nothing Phone 3 se encuentra Nothing, la compañía tecnológica con sede en Londres fundada en 2020 por Carl Pei, una de las mentes maestras que cofundó OnePlus.

La filosofía de Nothing se basa en un diseño minimalista, un software limpio (sin bloatware) y una estrategia de precios competitiva, buscando destacar en un mercado saturado. Su estética única y su enfoque en la personalización le han ganado una legión de seguidores en tiempo récord.

Un diseño revolucionario: adiós Glyph, bienvenida Matriz Glyph

El diseño del Nothing Phone 3 es una clara evolución que mantiene la esencia transparente de la marca pero con un giro audaz. El cambio más significativo es el abandono de la icónica Interfaz Glyph de LEDs para dar paso a la Matriz Glyph: una pequeña pantalla micro-LED con 489 luces en la esquina superior derecha.

Esta matriz no es solo un adorno; es una herramienta funcional que muestra notificaciones, alertas personalizadas con íconos de contactos o aplicaciones, e incluso integra “Glyph Toys”, pequeñas experiencias interactivas como relojes y minijuegos.

Potencia y especificaciones de vanguardia

Bajo su carcasa de cristal y aluminio 100% reciclado, el Nothing Phone 3 es una bestia en rendimiento. Estas son sus especificaciones, el potente procesador Snapdragon 8s Gen 4. Un panel LTPS OLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3,000 nits, garantizando una visualización espectacular.

Batería de 5,150 mAh con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica. En cuanto al sistema de cámaras tiene un sistema triple de cámaras traseras de 50 MP y una cámara frontal de 50 MP para selfies de alta resolución.

No debemos olvidarnos de que también se encarga de desarrollar su propio software, Nothing OS 3.5, basado en Android 15, con cinco años de actualizaciones garantizadas y el tema de resistencia no se queda atrás, tiene certificación IP64 contra polvo y salpicaduras.

Un nuevo retador en el ring de la gama alta

Con el Nothing Phone 3, la firma británica no solo entra a competir en la gama alta, sino que lo hace con sus propias reglas. Ofrece un dispositivo que redefine la experiencia de usuario a través de un diseño personalizable y audaz, sin sacrificar la potencia.

Su llegada a México este 4 de julio de 2025 es una excelente noticia para los consumidores que buscan innovación real a un precio justo, consolidando a Nothing como un jugador clave a seguir en la escena tecnológica global.