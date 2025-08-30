Google Android

Aprovecha los ZTE Days, smartphones ZTE y Nubia al mejor precio este regreso a clases

Ofertas exclusivas de ZTE y nubia

hace 39 segundos

Las marcas ZTE y nubia han decidido ampliar su campaña de descuentos conocida como ZTE Days en México, lo que permitirá acceder a smartphones a precios accesibles hasta el 7 de septiembre, justo a tiempo para la temporada de regreso a clases.

Extensión de los ZTE Days

La promoción, originalmente planeada hasta el 31 de agosto, se ha extendido debido a la excelente respuesta de quienes buscan renovar su teléfono sin gastar de más.

Ahora, estudiantes y familias tendrán más tiempo para aprovechar precios reducidos y pagos a meses sin intereses en una gran variedad de equipos.

Smartphones destacados para el regreso a clases

Uno de los modelos más atractivos es el ZTE Blade A35e. Este equipo puede adquirirse en línea por solo $989 pesos, una cifra poco habitual en el mercado actual.

Destaca por su pantalla HD de 6.52 pulgadas, batería de 5,000 mAh y un diseño compacto, características ideales para quienes necesitan estar conectados durante clases virtuales, tareas o entretenimiento.

Otras opciones dentro de la familia ZTE y nubia

Además del Blade A35e, la promoción abarca modelos con mejor desempeño, como el nubia Focus Ultra 2 5G, nubia Music 2 y nubia Neo 3 GT 5G.

Estas opciones ofrecen distintas combinaciones de potencia, cámaras y batería, adaptándose tanto a quienes buscan algo básico como a quienes requieren tecnología de última generación a precios razonables.

Precios y formas de pago accesibles

Muchos de los equipos ZTE y nubia en promoción permiten aprovechar meses sin intereses, facilitando su adquisición en tiendas como Amazon y Mercado Libre.

Así, es posible encontrar dispositivos como el ZTE Axon 50 Lite por $1,442 o el nubia Music por $1,500, además de bonificaciones adicionales según el método de pago y la plataforma elegida.

Los ZTE Days representan una ventana inusual para quienes desean cambiar de teléfono sin retrasar otras compras de temporada, como el regreso a clases.

