Cuando Xiaomi lanzó exitosamente en China a su primer dispositivo plegable, el Mi Mix Fold, muchos usuarios, sobre todo los que viven fuera de su país, se quedaron decepcionados de que la disponibilidad no sea internacional, pero todo parece indicar que pronto tendremos buenas noticias.

Según fuentes de ese país, el lanzamiento global se acerca. Esto se sustenta además gracias a que varios organismos certificadores lo están aprobando. Así, se sabe que la versión mundial, se identifica con el número de modelo M2011J18G, donde la “G” es por “global” en una base de datos IMEI, entre esas, una de India.

So yes. Xiaomi’s first-ever foldable is likely to launch globally as well. Have spotted the global variant (M2011J18G) on the IMEI database

Plus, though it does not guarantee it, the device has been registered on the Indian IMEI database too

Feel free to retweet.#Xiaomi pic.twitter.com/PfIVTMvbAl

— Mukul Sharma (@stufflistings) April 22, 2021