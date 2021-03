Algo se trae entre manos Motorola, que ha publicado en su cuenta de Twitter un misterioso Gif en donde se puede ver a un desconocido smartphone, en donde se puede ver que usará un procesador Snapdragon 870.

Lo único que queda claro es que pronto conoceremos las próximas innovaciones de motorola, destinadas a conectarte y expresarte.

There is much more to come, stay tuned! #hellomoto #YouWantItYouGotIt pic.twitter.com/GNe9aaP7p5

— Motorola (@Moto) March 10, 2021