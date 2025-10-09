El primer smartphone de Game of Thrones es oficial: realme 15 Pro edición limitada

Imagina tener en tus manos un pedazo de Westeros. No estamos hablando de una réplica del Trono de Hierro ni de una espada de acero valyrio, sino de algo mucho más práctico para el día a día.

realme acaba de lanzar el realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada, y sí, es tan épico como suena. Estamos ante el primer smartphone personalizado del mundo inspirado en la legendaria serie de HBO que nos mantuvo pegados a la pantalla durante casi una década.

Un lanzamiento en el corazón de Westeros

El evento de presentación tuvo lugar en Belfast, Irlanda del Norte, específicamente en el Game of Thrones Studio Tour oficial. Sí, ese mismo lugar donde se filmaron escenas icónicas de la serie.

Los afortunados asistentes pudieron recorrer los sets originales mientras probaban las capacidades del teléfono. Nada mal para una presentación, ¿verdad?

El lema del evento fue “Descubre tu Poder Real” (Own Your Real Power), haciendo un guiño a esa sensación de empoderamiento que todos los personajes de la serie buscaban.

Chase Xu, vicepresidente y director de marketing de realme, dejó claro que esta colaboración va más allá de poner un logo en la parte trasera de un teléfono.

“Esta colaboración demuestra que realme sabe jugar. No es solo una colaboración de marca, sino una muestra de nuestra innovación continua en materiales, diseño y experiencias centradas en la juventud“, comentó durante el lanzamiento.

El fuego de dragón que cambia de color

Ahora viene la parte que probablemente te haga decir “¿en serio?”. El realme 15 Pro Game of Thrones Edition incorpora la primera tecnología del mundo llamada Dragonfire Color-Changing.

¿Qué significa esto? Pues que la parte trasera del teléfono cambia de negro a rojo intenso cuando entra en contacto con agua caliente a 44°C. Es como si despertaras el fuego interior del dispositivo, tal y como Daenerys Targaryen renació desde las cenizas.

Más allá de este truco digno de una casa de magia tecnológica, el diseño del smartphone es destacable. La parte trasera está forrada en cuero negro premium con detalles dorados inspirados en los emblemas de las Grandes Casas de Westeros.

El sello tridimensional de la Casa Targaryen, grabado en 3D, ocupa el centro del panel trasero con toda la autoridad que merece.

Incluso el módulo de la cámara tiene garras de dragón doradas en 3D. A pesar de todo este despliegue visual, el teléfono mantiene un grosor de apenas 7.84 mm, lo cual es bastante impresionante.

La caja de regalo que todo fan querría tener

Si pensabas que el teléfono era lo único especial, espera a ver el empaque. La caja de edición limitada está diseñada como el cofre de madera donde Daenerys guardaba sus huevos de dragón, con el Mapa de Westeros en el exterior.

Dentro, además del smartphone, encuentras un soporte para teléfono con forma del mismísimo Trono de Hierro.

También incluye un broche de la Mano del Rey, un pergamino en blanco que revela texto bajo la luz, postales temáticas y calcomanías, es como abrir un cofre del tesoro medieval, pero con tecnología del siglo XXI.

Potencia que estaría a la altura de cualquier rey

La parte técnica no se queda atrás, el realme 15 Pro Game of Thrones Edition monta el procesador Snapdragon 7 Gen 4, que ofrece un rendimiento sólido para todas las tareas diarias y juegos exigentes.

La batería es otra bestia aparte, con 7,000 mAh de capacidad, te olvidas de buscar enchufes a medo día, y cuando necesites cargar, la tecnología de carga rápida de 80W te tiene cubierto.

En el apartado fotográfico, el dispositivo equipa una triple cámara trasera de 50MP y una cámara frontal ultra gran angular también de 50MP.

Pero aquí viene lo interesante para los fans de la serie: filtros personalizados temáticos de Game of Thrones que recrean los tonos icónicos de Invernalia (Northland) y Desembarco del Rey (Kingdom).

La inteligencia artificial se viste de época

realme integró funciones de inteligencia artificial con toques de la serie. La función AI Edit Genie permite generar atuendos medievales con un solo comando de edición, así puedes verte como un noble de Westeros sin necesidad de alquilar un traje de época.

El smartphone también incluye temas de interfaz personalizados llamados “Hielo” y “Fuego”, que sumergen al usuario con efectos visuales cinematográficos directamente inspirados en la serie.

Disponibilidad y precio

realme fabricó solo 5,000 unidades de esta edición limitada a nivel mundial. En India, el dispositivo se comercializa por 44,999 rupias (aproximadamente $510 dólares) para la configuración de 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento.

Para México y Latinoamérica, realme ha confirmado que el smartphone llegará durante octubre. El precio y los canales de venta específicos para la región se anunciarán próximamente a través de las redes sociales oficiales de la marca.