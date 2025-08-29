Batería enorme y enfriamiento total, las apuestas de realme para sus próximos smartphones

realme presenta innovaciones que prometen transformar la experiencia móvil gracias a una batería de alta densidad de 15,000 mAh y el realme Chill Fan Phone, dos avances que responden a las demandas reales de quienes viven conectados, juegan y crean contenido todo el día.

Batería de 15,000 mAh: autonomía récord y diseño delgado

La nueva batería de 15,000 mAh supone un salto sin precedentes en la industria.

Gracias a una estructura de ánodo de silicio al 100% y una densidad energética de 1,200 Wh/L, se logran hasta cinco días de uso promedio, 18 horas de grabación de video continua y hasta 53 horas de reproducción de video sin interrupciones, todo en un dispositivo con menos de 9 mm de grosor.

Este logro técnico permite que los smartphones no solo acompañen, sino que sigan el ritmo de un usuario que viaja, juega o trabaja intensamente, eliminando la clásica preocupación de quedarse sin batería en el momento menos esperado.

Chill Fan Phone: cuando un ventilador marca la diferencia

La otra gran apuesta de realme se centra en los gamers: el Chill Fan Phone, que integra un mini ventilador y un sistema de enfriamiento termoeléctrico se asemeja a tener un aire acondicionado dentro del smartphone.

Este sistema, nunca antes visto en un dispositivo móvil, consigue bajar la temperatura central hasta 6 °C, permitiendo largas sesiones de gaming en títulos exigentes como Genshin Impact o Honkai: Star Rail sin caídas de rendimiento.

Tecnología al servicio de los hábitos actuales

Estas innovaciones surgen tras observar cómo los usuarios de hoy gastan su batería en videollamadas, streaming, creación de contenido y, sobre todo, en videojuegos móviles.

La batería gigantesca evita que una partida se irrite con una notificación de “batería baja”, mientras que el sistema de enfriamiento asegura que ni el maratón más intenso afecte el desempeño del teléfono.

Es un enfoque que va más allá de la potencia bruta: busca dispositivos que resuelvan problemas reales y se adapten a un ritmo de vida dinámico.