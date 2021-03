Realme organiza un evento de innovación de cámara en donde dará a conocer todas las novedades sobre la tecnología que usará en los sensores de su próximo smartphone insignia Realme 8 Pro, que se dará a conocer este año. En el evento por fin conoceremos detalles sobre el sensor de 108 megapíxeles que debutará con la próxima serie Realme 8.

El sensor en cuestión se trata del ISOCELL HM2 de Samsung con tecnología binning de 9 a 1 píxel y hasta 3 veces el zoom sin perdidas. Este es un sensor de 1/1,52” con un tamaño de píxel de 0,7 y un enfoque automático Super-PD. Puede grabar imágenes fijas a una resolución de hasta 12000×9000 píxeles y grabar videos de hasta 4K a 120fps.

Realme ha desarrollado varias optimizaciones personalizadas para el sensor que estarán presentes en el próximo Realme 8 Pro. El zoom sin perdidas en el sensor 3x ayuda a preservar los detalles y colores sin afilar en exceso tomando fotos de 12 megapíxeles y mapeando el área ampliada.

El sensor de 108 megapíxeles también viene con un nuevo modo estrellado para videos de lapso de tiempo de astrofotografías. El fabricante está sustituyendo el proceso mediante la implementación de su propio algoritmo de video de time-lipse- Toma 30 fotos a lo largo de 480 segundo que luego resulta en un video de lapso de tiempo de 1s y el proceso se repite para el resultado final deseado.

Realme también está trayendo nuevos filtros de retratos, incluyendo Retrato de neón, Retrato dinámico de Bokeh y Retrato a color de IA. Otra adición realme al ISOCELL HM2 es el video de lapso de tiempo tilt-shift que utiliza un algoritmo para capturar fotos y videos de cambio de inclinación. Estas tomas simulan un mundo en miniatura manteniendo parte de la imagen fuera de foco.

Adicionalmente, el CEO de Realme India & Europe, Madhav Sheth ha compartido una imagen en Twitter donde podemos ver el diseño trasero del Realme 8 Pro. Además, también se dio a conocer algunas de las especificaciones clave del dispositivo.

To Infinity & beyond with Trendsetting Tech…Are you ready? pic.twitter.com/GKiR9YNoQg

— Madhav108MP (@MadhavSheth1) March 3, 2021