Muchas marcas presentaron sus intenciones de usar el nuevo procesador Snapdragon 888 una vez que fue presentado a principios de este mes. Una de ellas fue el fabricante chino realme, en el cual se dijo que realme Race será el primer dispositivo de la compañía en estar potenciado por dicho chipset.

De hecho, el vicepresidente y presidente de Realme China, Xu Qi, declaró que este teléfono tendrá un diseño atractivo y será parte de una nueva línea de dispositivos de alta gama. Cabe señalar que este únicamente se trata de un nombre en clave, y que será renombrado con un nombre comercial completamente nuevo.

Por desgracia, no hay detalles específicos sobre las características técnicas del equipo, y tampoco sobre su fecha de lanzamiento. Se dice que el teléfono será presentado oficialmente el 15 de febrero de 2021, pero esta información no es del todo correcta, pues tan solo es un rumor del que no se ha podido verificar su autenticidad.

realme Race tendrá el procesador Snapdragon 888 y vendrá acompañado con 12 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento interno y como sistema operativo correrá la versión Realme UI 2.0, que estará basado en Android 11.

Con información de Gizchina