En la última semana corrió el rumor de que la empresa refresquera Coca-Cola iba a lanzar su primer teléfono inteligente bajo el nombre de ColaPhone, el cual podría llegar completamente personalizado, con fondos de pantalla, iconos y temas de la empresa de bebidas más importante del mundo.

No se tenía conocimiento de que empresa estaba desarrollando el equipo, se sabía que era una marca china, por lo que se habló de OnePlus, Xiaomi e incluso hasta de HUAWEI. Sin embargo, después de varios rumores ahora se sabe que el ColaPhone será fabricado por realme.

Something is fizzing at #realme. Watch this space for more: https://t.co/Dcxkz0SBa1#StayTuned pic.twitter.com/wQkfjgOY1R

— realme (@realmeIndia) January 27, 2023