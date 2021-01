Mientras en México hoy Realme se presentará de forma oficial con el público de nuestro país, su CEO desde hace unos días ha estado filtrando el próximo integrante de su portafolio, perteneciente a la serie X, de la cual se cree que el primer equipo en ser lanzado es el X9 junto con el X9 Pro.

Lo que se sabe oficialmente es que “X es el futuro” y la gente debe estar “Xcited” (emocionada), en clara referencia a la nueva línea. Con el lanzamiento del nuevo chip de Mediatek, la marca ha confirmado que va a usar el nuevo procesador Dimensity 1200 para el modelo X9 Pro, con 12 GB en RAM y opciones de almacenamiento de 128 GB y 256 GB, Realme UI 2.0 basedo en Android 11.

Se cree que las cámaras seían de 108 Mp en la principal, telefoto de 13 MP y gran angular. La pantalla mediría 6.4 pulgadas OLED, con resolución de 1080 x 2400 p, rango de refrescamiento de 120 Hz y batería de 4500mAh con carga rápida a 65W.

.

RT if you are Xcited. #XisTheFuture pic.twitter.com/hg7be8A8yy

Are you future ready?

Por lo pronto se puede ver una imagen oficial que muestra la extrema delgadez del segundo modelo de la serie, el cual aparentemente puede destronar los 4.85 mm del OPPO R5, el cual posee el título de ser el más delgado del mundo.

En la foto compartida por el CEO de Realme India y Europa, Madhav Sheth se puede ver que debajo de este hay seis tarjetas de crédito debajo de este, para poder llegar al grosor del modelo que tiene al lado.

How many cards are there? #XisTheFuture pic.twitter.com/mAUmMNQ4ML

— Madhav FutureX (@MadhavSheth1) January 19, 2021