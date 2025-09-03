Realme llevará su smartphone con batería gigante a producción en 2026
Smartphone con batería de 10,000 mAh
Realme, tras mostrar un concepto de smartphone con una batería colosal de 15,000mAh, se alista para lanzar un dispositivo con batería de 10,000mAh que llegará pronto al mercado.
Un alto ejecutivo de la compañía confirmó en Weibo que la producción de este smartphone comenzará a inicios de 2026, con la expectativa de que se lance al público durante el mismo año.
Detalles del teléfono con batería de 10,000mAh
La confirmación llegó luego de que un usuario preguntara al vicepresidente de Realme, Chase Xu, sobre la línea de tiempo para la producción del dispositivo con batería de 10,000mAh, a lo que el ejecutivo respondió que iniciaría “a comienzos de año” 2026.
Este teléfono promete ser una evolución significativa al integrar una capacidad de batería mucho mayor que la mayoría de los smartphones actuales, abriendo un nuevo segmento en el mercado en cuanto a autonomía se refiere.
El concepto Realme GT 7 con batería gigante
En mayo, Realme dio a conocer en India su teléfono concepto Realme GT 7, con una batería de 10,000mAh y soporte para carga rápida de 320W.
Este concepto utiliza una batería con ánodo de alto contenido de silicio (10%), logrando una alta densidad energética de 887Wh/L.
A pesar de su gran batería, el equipo mantiene un diseño delgado con menos de 8.5mm de grosor y un peso de poco más de 200 gramos, gracias a una innovadora arquitectura interna llamada Mini Diamond Architecture.
Sin embargo, este modelo aún no está disponible comercialmente y no está confirmado que sea el mismo que el dispositivo que se producirá en masa para 2026.
El smartphone concepto de 15,000mAh y sus capacidades
La última novedad de Realme es su teléfono concepto con la batería más grande mostrada hasta ahora: 15,000mAh, presentado en el 828 Fan Festival en China.
Según la empresa, este modelo puede funcionar como una estación portátil de carga para otros gadgets como smartphones y wearables a través de conexión cableada.
Con una sola carga, puede ofrecer hasta 18 horas de grabación de video, 30 horas de juego continuo o hasta cinco días de uso normal. También brinda hasta tres meses en standby cuando está en modo avión.
A pesar de la enorme capacidad, el dispositivo mantiene un grosor de 8.89 mm y un peso liviano para este tipo de batería, gracias a un revolucionario diseño con ánodo de silicio al 100% y tecnología avanzada que optimiza su tamaño y rendimiento.
Fuente: Weibo