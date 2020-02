Realme X50 Pro 5G será presentado el próximo 24 de febrero

Realme está alistando los preparativos para la presentación de su próximo smartphone de gama alta llamado Realme X50 Pro 5G, el cual será presentado de forma oficial el próximo 24 de febrero en un evento en New Delhi, India.

El fabricante dio a conocer la fecha de presentación de su nuevo equipo a través de Twitter. Ahí publicó una invitación para que todos los interesados estén atentos a lo que se presentará. Cabe señalar que el anunció será simultaneo, pues también se llevará a cabo en Madrid, España.

Get ready to discover the #real5G smartphone, our most ambitious flagship!

India’s First 5G smartphone, #realmeX50Pro launching at 2:30 PM, 24th Feb.

