Red Magic 11 Pro se presentará el 17 de octubre con certificación IPX8

Nubia ya tiene fecha marcada en el calendario para su próximo lanzamiento estrella. El Red Magic 11 Pro llegará a China el 17 de octubre, y promete ser uno de los smartphones gaming más potentes del año.

La marca ha empezado a revelar detalles interesantes del dispositivo, y todo apunta a que este equipo va a poner el listón muy alto para la competencia.​

Un diseño angular que no pasa desapercibido

El evento de presentación está programado para las 2:30 PM hora local china (12:00 PM hora de México), y se espera que la compañía presente no solo el modelo estándar, sino también una variante Red Magic 11 Pro+.

Las imágenes promocionales compartidas por Nubia revelan un diseño que mantiene la esencia agresiva de la serie.

El Red Magic 11 Pro estará disponible en dos colores: negro y blanco. Su construcción angular y la disposición de las cámaras son bastante similares al Red Magic 10 Pro, así que los fans de la marca se sentirán como en casa.​

Lo que sí cambia radicalmente es la protección contra el agua. Por primera vez en la serie, el Red Magic 11 Pro contará con certificación IPX8, lo que significa que puede sumergirse hasta 1.5 metros de profundidad sin problemas.

El cerebro que lo mueve todo

Bajo el cofre, el Red Magic 11 Pro viene equipado con el flamante Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente de Qualcomm hasta la fecha.

La GPU Adreno que acompaña a este procesador funciona a 1.1 GHz y viene con optimizaciones específicas para Unreal Engine 5, incluyendo soporte para Ray Tracing acelerado por hardware.

En las pruebas de GeekBench realizadas en el evento de presentación del chip, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 superó incluso al Apple A19 Pro de los iPhone 17.

Hablamos de un salto generacional considerable que pone a este procesador en la cima absoluta del rendimiento móvil.​

Refrigeración híbrida de nueva generación

Aquí viene lo realmente interesante, Nubia ha desarrollado un sistema de enfriamiento revolucionario llamado Yufeng 4.0, que combina refrigeración líquida con un ventilador activo de nueva generación.

Es la primera vez que la marca implementa un sistema dual de aire y líquido en sus teléfonos gaming.​ El ventilador interno es capaz de girar a 24,000 revoluciones por minuto, una cifra impresionante para un componente tan compacto.

Además, el sistema incorpora un conducto de aire tipo “cascada” que optimiza el flujo del aire dentro del chasis. Según Nubia, este desarrollo tomó siete años de investigación y promete ofrecer un rendimiento térmico líder en su generación.​

La combinación de metal líquido, cámara de vapor y ventilador activo permitirá que el Red Magic 11 Pro mantenga su máximo rendimiento incluso en las sesiones de juego más intensas, sin throttling ni bajadas de rendimiento por temperatura.

Batería descomunal para maratones de juego

Los rumores apuntan a que el Red Magic 11 Pro llegará con una batería de 8,000 mAh, fabricada en una sola celda.

Si esto se confirma, estaríamos ante una de las baterías más grandes jamás integradas en un smartphone gaming. Para poner esto en perspectiva, el Red Magic 10 Pro actual tiene una batería dual de 7,050 mAh, que ya es enorme.​​

Una batería de este tamaño en una sola celda representa un avance tecnológico importante, ya que permite una capacidad nominal más precisa y consistente.

Combinada con la eficiencia del Snapdragon 8 Elite Gen 5, podríamos estar hablando de días de autonomía en uso normal, o sesiones de juego intensivo que fácilmente superarían las 8 horas de pantalla encendida.​​

En cuanto a la carga rápida, aunque Nubia no ha confirmado la potencia exacta, se espera que mantenga al menos los 120W del modelo actual, o incluso podría subir hasta 165W según algunas especulaciones.

Pantalla y configuración de memoria

Basándonos en el modelo anterior, el Red Magic 11 Pro debería mantener una pantalla AMOLED de aproximadamente 6.8 a 6.85 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz.

La pantalla completa sin notch, gracias a la cámara frontal bajo pantalla de segunda generación, es uno de los sellos distintivos de la serie.​

En el apartado de memoria, el modelo Pro+ podría llegar con configuraciones de hasta 24 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1.

Estas cifras superan a muchos laptops gaming y ponen al Red Magic 11 Pro en una categoría completamente aparte. Además, se rumorea que el nuevo Snapdragon podría soportar hasta 32 GB de RAM, aunque esto aún no está confirmado.​

Cámaras enfocadas al gaming

El sistema de cámaras del Red Magic 11 Pro seguirá una configuración triple en la parte trasera.

Según las especificaciones del modelo anterior, podemos esperar un sensor principal de 50 megapíxeles OmniVision OV50E40 con estabilización óptica, acompañado de un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles.​

La cámara frontal, integrada bajo la pantalla, sería de 16 megapíxeles. Aunque hay rumores que sugieren que podría subir a 50 megapíxeles, Nubia aún no lo ha confirmado oficialmente.

En cualquier caso, la fotografía no es el fuerte de estos dispositivos – están pensados para exprimir al máximo el rendimiento gaming y multimedia.​ Con estas especificaciones, el Red Magic 11 Pro se posicionaría como uno de los smartphones gaming más completos de 2025.

Fuente: RedMagic