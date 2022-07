Xiaomi ha sumado un nuevo integrante al creciente número de dispositivos de la marca Redmi, se trata del Redmi 10C. Este teléfono ofrece un diseño básico, sencillo, con un cuerpo de policarbonato, así como una pantalla con notch de gota y un módulo fotográfico cuadrado.

No hay que esperar mucho de este teléfono, es indicado para aquellas personas que solo necesitan un móvil para llamadas, mensajes y redes sociales, y no les interesa del todo la calidad de las fotos, ni el hardware, ni nada más. Es por esta razón que el Redmi 10C no es para todo el público, sino para los que cuentan con un presupuesto ajustado, pero no quieren perder comunicación con sus amigos o familiares.

El nuevo teléfono tiene una pantalla de 6.71 pulgadas, que es compatible con streaming HD Widevine L1 para ver películas o programas favoritos con una calidad de imagen y color más que aceptable.

Este dispositivo está potenciado por el procesador de 6nm Snapdragon 680 de Qualcomm, que trabaja en conjunto con 4 GB de RAM y hasta 128 GB de almacenamiento.

Pasando al tema fotográfico encontramos un sensor principal de 50 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Si bien parece que este teléfono tiene cuatro cámaras no te dejes llevar por la publicidad, ya que solo tiene dos y el otro orificio está para adornar y hacer creer a las personas que este equipo tiene cuatro sensores de cámara.

La batería es de 5000 mAh con soporte para carga rápida de 18W, soporte para tarjetas microSD y el sistema operativo que ejecuta es MIUI 13 basado en Android 11.

El nuevo y económico teléfono Redmi 10C ya está a la venta en México en colores azul océano, gris grafito y verde menta por 4,699 pesos para la variante de 4 GB + 64 GB y 4,989 pesos para el modelo con 128 GB de almacenamiento interno. Ya está disponible en Elektra y Coppel.