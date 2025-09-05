Xiaomi lanza versión satelital del Redmi Note 15 Pro Plus en China

Xiaomi ha sorprendido recientemente con la presentación de la versión Satellite Messaging Edition del Redmi Note 15 Pro Plus, una apuesta que combina lo último en tecnología móvil y comunicación por satélite, aunque está pensada exclusivamente para el mercado chino.

Lo esencial de la nueva edición satelital

Esta versión especial adapta el Redmi Note 15 Pro Plus con capacidades para enviar mensajes incluso en ausencia de cobertura móvil, gracias al chip Beidou Communication Fusion ZW8000s desarrollado por China Mobile.

Por el momento, la aplicación de esta tecnología en la gama media marca un avance relevante en términos de comunicación segura en zonas rurales o situaciones de emergencia.

¿Qué cambia en modelo satelital?

El Redmi Note 15 Pro Plus Satellite Messaging Edition tiene como principal característica la integración de este chip, que permite la mensajería por satélite a través del sistema Beidou, asegurando comunicación de texto aunque no exista señal tradicional.

Además, este modelo está limitado a una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, a diferencia de otras variantes.

Esta edición especial del Redmi Note 15 Pro Plus se comercializa en China con un coste adicional de aproximadamente $14 USD sobre la versión estándar, elevando el precio total a unos $336 USD (2,399 CNY).

Xiaomi ha dejado claro que, por ahora, no existen planes para lanzar este modelo fuera de China, debido a la integración del chip local y la compatibilidad con el sistema satelital Beidou.

Tecnología de última generación adaptada a la vida real

Mientras que el Redmi Note 15 Pro Plus estándar y otros modelos de la serie se espera que lleguen al mercado internacional en los próximos seis meses, la Satellite Messaging Edition se mantiene exclusiva para aquellos consumidores que realmente necesiten comunicación fuera del alcance de las redes convencionales.

Este avance sugiere que Xiaomi está probando nuevas funciones en su propio mercado antes de considerar una expansión global.

La incorporación de tecnología satelital en estos dispositivos es relevante para quienes requieren conectividad en zonas remotas o áreas de baja señal, aunque la tecnología Beidou por ahora sólo está habilitada en China.