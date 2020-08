Render revela al Pixel 5 con soporte 5G

El Pixel 4a se ha filtrado en reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos meses y en ninguna de las fugas se ha mencionado que el equipo será compatible con 5G. No obstante, una nueva filtración podría indicar lo contrario, por lo que Google no sólo presentaría un teléfono, sino dos con 5G.

El conocido filtrador Ishan Agarwal compartió una imagen en Twitter del supuesto Pixel 5 5G situado a la izquierda acompañado del rumoreado Pixel 4a a la derecha. La fuente afirma que el Pixel 4a 5G será más grande que el modelo estándar y en la imagen se puede apreciar claramente.

Your first look at Google’s 5G Pixel lineup, coming this fall.

The one on the right is the Pixel 5 5G, judging by the Brushed Metal Frame.

The Pixel 4a 5G may be a bigger phone (basically XL) than the standard #Pixel4a launching tomorrow.

?? Thanks @samsungbloat for the info! pic.twitter.com/nWRbDB3vcU

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 2, 2020