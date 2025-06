Renueva tu Huawei y recibe hasta $10,000 pesos por tu equipo antiguo

Renueva tu Huawei: La marca te da hasta $10,000 pesos por tu equipo viejo

¿Tienes un equipo Huawei guardado en un cajón o estás pensando en que ya es hora de dar el salto a un modelo más reciente? ¡Esta promoción es para ti!

Durante junio y julio de 2025, Huawei ha lanzado una atractiva campaña de intercambio con la que podrás recibir una bonificación de hasta $10,000 MXN en forma de cupón para estrenar dispositivo.

Esta promoción, diseñada para ser cómoda y accesible, funciona exclusivamente a través de servicio postal. Olvídate de las filas; puedes iniciar todo el proceso desde la comodidad de tu casa. Si quieres sacarle jugo a ese gadget que ya no usas, esta es tu oportunidad. La campaña estará vigente hasta el 31 de julio de 2025.

¿Cómo funciona este programa de intercambio?

El proceso es más sencillo de lo que parece y se gestiona completamente a distancia, asegurando que tu viejo equipo funcional se convierta en un descuento para tu próxima compra. Sigue estos pasos:

Contacta a Huawei: El primer paso es llamar a la línea de atención al cliente 800 148 39 24 o iniciar una conversación en el chat en vivo disponible en su sitio web oficial. Solicita el Plan Canje: Al comunicarte, menciona que quieres participar en la “promoción de intercambio”. El equipo de soporte te guiará. Preparación y Envío: Huawei se encargará de todo el trámite logístico. Te enviarán las guías de paquetería prepagadas y agendarán una recolección directamente en tu domicilio para que no tengas que moverte. Diagnóstico Profesional: Tu dispositivo llegará a un centro de servicio autorizado donde los técnicos de Huawei realizarán una evaluación para confirmar que es funcional. Recibe tu Cupón: Una vez que tu equipo pase la revisión, se te notificará y recibirás un cupón digital con el valor correspondiente al modelo que enviaste. ¡A estrenar!: Con tu cupón en mano, podrás aplicarlo en una compra dentro de la tienda en línea oficial de Huawei México.

El valor de tu dispositivo ¿Cuánto te darán por tu Huawei?

El monto del cupón depende directamente del tipo de producto que desees intercambiar. Es importante destacar que todos los modelos de las series participantes son elegibles, siempre y cuando sean funcionales. Aquí te desglosamos los valores de los cupones y las condiciones para usarlos:

Puntos clave y condiciones a considerar

Para que no te lleves sorpresas, es fundamental tener claras las reglas del juego. La condición más importante es que tu equipo debe ser funcional. Un equipo que no enciende o tiene fallas críticas no será elegible para el cupón.

Además, consulta bien en la restricción de los cupones para smartphones: si intercambias un teléfono de las series Y, nova, Mate o Pura, el cupón que recibas solo podrá ser utilizado para comprar otro smartphone.

En cambio, los cupones obtenidos por wearables (Band y Watch) son más flexibles y puedes usarlos en cualquier producto de la tienda, siempre que cumplas con el monto mínimo de compra.

No lo pienses más. Si tienes un Huawei en buen estado y quieres renovarlo, esta es una excelente manera de ahorrar un buen dinero. Recuerda, tienes hasta el 31 de julio de 2025 para iniciar el proceso.

Fuente: Huawei