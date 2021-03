Algunos celulares reportan fallas a nivel mundial

Varios reportes afirman que algunos usuarios están experimentando fallas y algunos problemas en algunas aplicaciones que tienen instaladas en sus teléfonos con sistema operativo Android. Este inconveniente no es exclusivo de un país, sino que se extiende a nivel mundial en determinados modelos de teléfonos.

Entre los problemas que se enfrentan los usuarios es de aplicaciones que se cierran solas sin explicación aparente, Gmail es una de las apps que más errores está mostrando. Por fortuna, el error ya sido detectado y se está solucionando. Se dice que fue producido por Android System Webview, que es un enlace entre el navegador y las aplicaciones.

@SamsungSupport Just today, random apps like Amazon are crashing when launched. The app will work when re-installed, then crash when closing and launching again. Other apps are working fine. Examples of crashing apps – Amazon, ESPN. Working apps – Netflix, Facebook.

— Jerod (@jerodatgm) March 22, 2021