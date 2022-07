Después de varios meses de intenso desarrollo y cambios significativos, HUAWEI finalmente ha anunciado la fecha de lanzamiento de la nueva versión de su sistema operativo HarmonyOS 3.0, que llegará con mejoras interesantes y novedades esperadas por los usuarios.

Será el próximo 27 de julio cuando la empresa china de a conocer todas las nuevas características que trae consigo la tercera versión de su sistema operativo, que es una alternativa de Android.

Se dice que este anuncio no será exclusivo de China, sino que podría ser anunciado a nivel mundial, por lo que finalmente este sistema podría llegar a otras partes del mundo, algo que han estado esperando con ansias los usuarios de HUAWEI.

Hasta ahora no se sabe y no se tiene conocimiento de las novedades que traerá HarmonyOS 3.0 y qué dispositivos recibirán la actualización, pero afortunadamente no tendremos que esperar mucho tiempo para conocer todas las características de este sistema, el cual podría debutar junto con el Mate 50 Pro o el nova 10.