Los celulares plegables actualmente son uno de los dispositivos más innovadores y llamativos del mercado. Sin embargo, a pesar de su avanzada tecnología y atractivo diseño, no han estado exentos de problemas. Los celulares plegables que se doblan a la mitad pueden parecer geniales, pero es importante considerar los riesgos que supone comprar este tipo de dispositivo.

Smartphones que se doblan: ¿Riesgo?

Estos equipos deben tener una pantalla OLED, ya que es el único panel que tiene la flexibilidad suficiente. Con las LED, el plegado no sería posible. Se trata de equipos relativamente nuevos en el mercado, y todavía les queda bastante desarrollo por delante. Por ahora, existen algunos riesgos asociados a la compra de celulares plegables que debes conocer antes de decidirte por uno.

Desgaste

Dado que en su funcionamiento diario estos dispositivos serán plegados una y otra vez, sus componentes están sujetos a un mayor desgaste, sobre todo de la bisagra. Si bien suelen contar con sensores y circuitos preparados para esto, su vida útil podría acortarse con el uso.

Temperatura

La refrigeración siempre es un tema importante en los dispositivos electrónicos. Con los celulares plegables este punto es todavía más delicado. Según algunos usuarios, la pantalla flexible de esta clase de modelos podría resquebrajarse como consecuencia de temperaturas extremas.

Fragilidad

Estos equipos no parecen estar diseñados para el uso intensivo que se les da a los smartphones hoy en día. No solo tienen un delicado proceso de fabricación, sino también de utilización. Suelen ser más frágiles que otros diseños, por lo que, si compras uno, tendrás que usarlo con mucho cuidado si no quieres dañarlo.

El mercado de los celulares plegables

Se espera que, con el paso del tiempo, los riesgos que entrañan estos smartphones se aminoren. De hecho, en el pasado, los problemas ya mencionados eran aún más evidentes y frecuentes. Actualmente tienen un nivel de riesgo más aceptable para un número creciente de compradores. Sin embargo, tener un celular que se puede doblar quizá no sea lo adecuado para todos los usuarios. Estos smartphones son, en gran medida, un nicho de mercado. De acuerdo con Ben Wood, analista de la industria móvil en la firma de investigación CCS Insight, en 2021 se vendieron en todo el mundo 1.500 millones de teléfonos inteligentes. De estos, alrededor de 5 millones eran plegables.

¿Qué significa esto? Que apenas un tercio del 1% de los celulares del mundo tienen pantallas que se doblan. Sin embargo, aunque el número no sea demasiado alto, 5 millones de personas con un equipo con estas características no es poco. Es probable que en los próximos meses y años la cuota de estos dispositivos aumente.

Fabricantes que han apostado

El crecimiento de este segmento puede verse con las marcas que están ingresando al mercado. Cuando hablamos de celulares plegables quizá piensas en los de Samsung, pero en realidad no es la única empresa apostando por estos equipos. Otros entusiastas son Oppo, Huawei, Lenovo, Motorola y Xiaomi.

Hoy en día, puedes encontrar varios dispositivos de este tipo a la venta. Algunos de ellos son:

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2

Huawei Mate Xs

Motorola RAZR 5G

Durante 2022 podrían llegar al mercado nuevos equipos plegables. Esto significa que tendrás un amplio abanico de opciones en caso de que quieras probar suerte. Solo debes considerar que, al menos por ahora, el precio de estos smartphones sigue siendo bastante elevado. Si quieres saber si la inversión vale la pena, todo dependerá de ti, en especial de tu presupuesto y del uso que le darás al celular.

En cualquier caso, es importante que antes de elegir uno te fijes en lo básico: su procesador, resolución y memorias para que escojas un equipo que te ofrezca la mejor experiencia.