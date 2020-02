Rumores aseguran que el Galaxy Note 20 tendrá una pantalla de 120Hz

Han salido a la luz los primeros rumores en torno al Galaxy Note 20, la futura versión de los smartphones de alta gama de Samsung que verían la luz a finales de este año. Por supuesto, la nueva edición de la familia Galaxy Note vendría con mejoras en el hardware.

Sin embargo, Ice Universe, una de las fuentes más confiables de los móviles Samsung, ha publicado un tweet donde revela que el Galaxy Note 20 llegará con una pantalla mejorada de 120Hz. Es decir, podría ser mejor que la del Galaxy S20 Ultra.

The Galaxy Note20 will use a more fine-tuned 120Hz refresh rate technology.

— Ice universe (@UniverseIce) February 4, 2020