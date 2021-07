Los rumores de que Samsung iba a lanzar su interfaz One UI 3.5 no eran ciertos, todo lo contrario, la compañía estaba trabajando en la próxima generación de su interfaz, por lo que ahora finalmente ha lanzado la primera beta de One UI 4.0, que se basa en Android 12, por lo que presenta muchas novedades interesantes con respecto a la versión anterior.

One UI 4.0 para la serie Galaxy S21: S21, S21+ y S21 Ultra

La compañía ha puesto a disponibilidad de los usuarios One UI 4 en versión beta para toda la serie Galaxy S21, por lo que se puede instalar tanto en la versión estándar, así como en el Galaxy S21+ y el Galaxy S21 Ultra. Por desgracia, por ahora la actualización solo está disponible para usuarios de Corea del Sur, tanto para unidades desbloqueadas como los que están amarrados con los operadores.

Todavía no hay una fecha establecida para el inicio del programa beta de One UI 4.0, aunque los poseedores de los equipos compatibles pueden inscribirse en el programa beta para comenzar a testear todas las grandes novedades que trae consigo la nueva versión de la interfaz desarrollada por Samsung para sus teléfonos insignia.

El registro en el programa beta y todas las noticias relacionadas con la versión pasarán por la aplicación Samsung Members, por lo que es importante estar atento. Se dice que la beta abierta de One UI 4 comenzará a finales de octubre, mientras que la versión estable se lanzará en algún momento de diciembre, pero por ahora no hay detalles oficiales al respecto.

Fuente: UniverseIce