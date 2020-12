Se confirma que no desaparece la serie Galaxy Note.

Ha habido muchos rumores sobre la nueva serie Galaxy S21 de Samsung. La noticia más sonada ha sido su fecha de presentación, pero también la supuesta compatibilidad con el lápiz digital S Pen. No obstante, todo parece indicar que este rumor finalmente se ha confirmado.

El presidente y jefe de Mobile Communications Bussines TM Roh acaba de confirmar que el S21 sí vendrá con soporte para S Pen. En una declaración reciente, Roh discutió sobre el futuro de la línea Galaxy, fue ahí cuando confirmó que la compañía surcoreana está trabajando a marchas forzadas para llevar la experiencia del Galaxy Note a más equipos.

Por supuesto, esto se traduce en que el lápiz no solo se podrá usar en el Galaxy S21, sino también es posible que dicha compatibilidad llegue a los futuros dispositivos plegables de la serie Galaxy Fold y más adelante a los equipos Galaxy Z Flip. Asimismo, a pesar de llevar dicho soporte a otros modelos de Samsung, la serie Galaxy Note aún seguiría comercializándose y no sería eliminada, al menos no de momento.

Por otro lado, recientemente se filtró una serie de renders de prensa supuestamente oficiales del S21 en donde se puede apreciar sin tapujos y en todo su esplendor el diseño frontal del equipo. Las fotos fueron publicadas por Evan Blass a través de Voice.

El teléfono tiene una pantalla completa con marcos laterales bastante compactos y solo se hay una cámara frontal situada en la parte superior del panel. Para conocer todos los detalles oficiales no deberemos esperar demasiado, pues Samsung dará a conocer sus equipos el próximo mes.

Con información de SamMobile