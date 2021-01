Muchas acciones mercadológicas que realiza Samsung, parecen estar inspiradas en las de Apple. Puede ser coincidencia, como la eliminación de auriculares y cargadores, aunque con aparentemente razones diferentes. El siguiente paso que parecen realizar de forma bastante repentina, es desaparecer a la serie Galaxy S20, para dar paso a la nueva Galaxy S21.

Es conocido que Apple casi inmediatamente lanza una serie de productos, por lo general smartphones y tabletas, algunos de los modelos previos y más de los que tienen mucha antigüedad, se eliminan del catálogo. Samsung no suele realizar esta estrategia de forma tan agresiva ni inmediata, pero en algunos países, según reporta Gizmochina, ya no se ofrece en su página principal a la series Galaxy S20, la previa a la actual Galaxy S21 que de hecho todavía está en preventa en varios países a nivel mundial.

Dependiendo del presupuesto, gusto y necesidades, los usuarios al menos en México, aún pueden optar por alguno de los dos modelos de la gama alta de la serie Galaxy S, ya que las comparaciones indican que poseen puntos a favor y contra en cada modelo respecto a cuál seleccionar entre los dos. Aún estás a tiempo, pero si vives en India, Reino Unido y China, ya no tienen esa opción, por lo que es de esperar que en un lapso desconocido, aplique en otras partes del mundo.

Como se sabe, esta línea está compuesta por el Galaxy S20, S20 + y Galaxy S20 Ultra. Posteriormente se lanzó el Galaxy S20 FE, el cual ha tenido tanto éxito, que es el modelo que se ha mantenido en el catálogo en esos países, tal vez porque solo tiene tres meses que se lanzó (dos en México) y sea el único sobreviviente. O simplemente se gastó el inventario, ya que ese es el aviso que aparece en esos casos…con posibilidad que regrese posteriormente, pero igual es una forma de indicar que quedan descontinuados. Al menos así lo maneja Google con los smartphones Pixel.

Algunos usuarios suelen esperar el lanzamiento de una nueva gama para ver descender los precios de la anterior, para poder adquirirla, pero esto no sería posible, al menos no directamente con el fabricante. Lo bueno es que aún se podrán adquirir con sus socios comerciales. En México hay 12 meses sin intereses en los tres modelos mencionados, pero ya no en todas las opciones de color para los modelos S20 y S20+. A lo mejor cuando se agoten ya no regresen en la tienda oficial en línea.

Con información de Gizchina y Samsung México