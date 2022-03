Actualmente, Samsung tiene dos modelos de smartphones plegables que son el Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip, pero de acuerdo con los últimos informes la compañía podría estar desarrollando un tercer modelo que se integrará a la serie, y el cual llegaría tan pronto como en la segunda mitad de este año.

Se dice que la empresa surcoreana está trabajando en un nuevo teléfono plegable con un factor de forma muy diferente a la serie Z, que debería llegar al mercado este 2022. El confiable filtrador @UniverseIce, que tiene un buen historial filtrando información sobre los productos de Samsung, afirma que el tercer dispositivo plegable de la marca está actualmente en desarrollo.

Asimismo, la fuente menciona que el dispositivo tiene el nombre en clave “Diamond”, y debería salir a la venta este verano.

BREAKING?

Samsung’s mysterious third foldable device is set for release in the second half of the year.

Codename “Diamond”

— Ice universe (@UniverseIce) March 24, 2022