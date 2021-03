Hoy en la mañana, Samsung realizó el evento Awesome Unpacked, el primero de este nombre, para dar a conocer a la comunidad internacional, el lanzamiento oficial de los smartphones Galaxy A72 y Galaxy A52 5G, ambos pertenecientes a la gama media. aunque tienen versiones 5G, en el caso de México vienen con 4G.

Estos smartphones ofrecen lo mejor de las características fotográficas y de One UI 3.1, a un precio accesible, destacándose funciones como la estabilización óptica y compartiendo varias de características entre los dos modelos, pero con diferencias en la batería, el zoom en cámara, peso y medidas, corroborando prácticamente las filtraciones al respecto. Samsung dejó muy claro el mensaje de que son modelos enfocados al segmento joven.

Este equipo tiene como novedad en la cámara la integración con Snapchat en el fun Mode, además de todas las nuevas funciones que incluye One UI 3.1, como Single Take en la cámara, evitar compartir la ubicación, así como la protección de Samsung Knox más la compatibilidad con el ecosistema Galaxy como lo es los Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag y Galaxy Tab, pudiendo compartir características de multimedia y de archivos. Como es de esperar igual posee la función Eye Comfort Shield para el cuidado de la vista, Quick Share, Music Share, Buds together, SmartThings. Si se desea se puede adquirir Samsung Care para protección adicional.

Samsung recalco la disponibilidad de actualizar hasta por cuatro años en los parches de seguridad y de software por tres generaciones, además de mantener su comprimiso con sustentabilidad en empaque.

Galaxy A72

El modelo con mejores características de los dos, viene con pantalla Infinity-O Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Tiene un pequeño agujero en la parte superior del panel donde estará integrada la cámara frontal de 32 MP (f/2.2).

En su interior posee procesador de ocho núcleos sin indicar si es el Snapdragon 720G para la versión 4G. Con 6GB en RAM y 128GB de almacenamiento más microSD de hasta 1 TB. Como sistema operativo corre One UI 3.1 basado en Android 11.

En el apartado fotográfico, tiene un sensor principal de 64 MP (f1.8) con autoenfoque OIS, telefoto de 8MP (f/2.4) zoom óptico a 3x y digital hasta 30X, ultra angular de 12 MP (f/2.2) y macro de 5 MP (f/2.4).

Otras características que incluye el equipo es un puerto USB-C versión 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, altavoces estéreo, batería de 5000 mAh con soporte de carga rápida de 25W y también cuenta con certificación IP67 que lo hace resistente al polvo y al agua (un metro por 30 minutos) pero no es recomendado para ser usado en playa, piscina, y agua con jabón. En caso de mojarse se debe enjuagar y secar . Estará disponible en colores negro, azuil violeta y blanco. Pesa 203 gramos y mide 77.4 x 165.0 x 8.4mm.

Incluye entre sus sensores acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz y sensor de proximidad virtual.

El precio para la versión de 6GB+128 GB es de 449 EUR, con disponibilidad desde hoy en algunos mercados. En México no se ha dado a conocer el precio ni disponibilidad. La caja incluye adaptador de viaje de 25W, cable USB-C y herramienta para extraer el SIM.

Galaxy A52

Este equipo de menor tamaño, posee pantalla de 6.5 pulgadas Super AMOLED tipo infinity-0, tasa de actualización a 90 HZ, certificado IP67 contra agua, procesador de ocho núcleos, interfaz One Ui 3.1 basada en Android 11, opciones en 6 GB en RAM y 128 GB en ROM, más microSD de hasta 1TB.

En el apartado fotográfico, tiene un sensor principal de 64 MP (f1.8) con autoenfoque OIS, sensor de profundidad de 5MP (f/2.4) Zoom digital hasta 10X, ultra angular de 12 MP (f/2.2) y macro de 5 MP (f/2.4). La cámara frontal es de 32 MP con f/2.2..

En conectividad posee puerto USB-C, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), Bluetooth 5.0. En sensores incluye acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz y sensor de proximidad virtual.

La batería es de 4500 mAh compatible con carga rápida de 25W. Este modelo también incluye altavoces estéreo, compatible con Dolby Atmos.

Estará disponible en colores negro, azuil violeta y blanco. Pesa 187 gramos y mide 75.1 x 159.9 x 8.4mm.

El precio para la versión de 6GB+128 GB es de 349 EUR, con disponibilidad en algunos mercados desde hoy. La caja incluye adaptador de viaje de 15W, cable USB-C y herramienta para extraer el SIM.