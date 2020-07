App del Galaxy Buds Live confirma su nombre

Entre los dispositivos confirmados que va a lanzar Samsung en el evento Unpacked, se encuentran los Galaxy Buds Live.

Gracias a la app que se emplea en el smartphone, se ha podido descubrir algunos detalles de estos wearables, como que el nombre oficial es el que se conoce:Galaxy Buds Live. Tendrá función como cancelación activa de sonido, controles táctiles que se pueden desactivar

This is how you will have to put in your Samsung Galaxy Buds Live (or BEANS).

From the Buds Live APK.#Samsung #GalaxyBudsLive pic.twitter.com/NKREpg8ojx

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 24, 2020