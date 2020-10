Samsung presentó en Europa y Asía hace un mes al smartphone Galaxy M51 y rápidamente, ya se encuentra disponible en México, con la noticia de la presentación en nuestro país de la serie M.

El Galaxy M51 es un dispositivo enfocado a los jóvenes, con pantalla SuperAMOLED Plus Infinity-O de 6.7 pulgadas, con display es 13 % más delgado y pesa 12 % menos que los paneles SuperAMOLED convencionales. La potencia la obtiene del procesador Snapdragon 730G de 8 núcleos que corre a 2.2 GHz, el más potente de la serie, con gráficos Adreno 618. Adicionalmente, el Qualcomm Spectra 350 ISP, integrado con la óptica del dispositivo, brinda experiencias asombrosas de fotografía y video; mientras que su batería es soportada por el núcleo Qualcomm Kyro 470,la cual provee un gran poder de eficiencia, lo que se traduce en mucho más tiempo de juego. La memoria RAM es de 6GB y 128 GB en ROM, expandibles hasta 512 GB.

En la parte trasera el sensor fotográfico principal es de 64MP, en formato Quad Camera, en donde se incluye el modo Single Take; un ultra gran angular de 12 MP con campo de visión de 123°; un lente macro de 5 MP y un lente de 5 MP para profundidad. La cámara frontal es de 32 MP. Los dos sensores principales soportan grabación a 4K y selfies en Slow Motion, pero además el sensor trasero soporta los modos de Hyperlapse y Super Steady.

Es el primer smartphone que posee una enorme batería de 7000 mAh, superando las opciones de 5000 mah de hace un año, cuando fue lanzada esta serie y que por vez primera incluyó una batería de 5000 mah y luego de 6000 mAh. Y para que se cargue rápidamente, incluye un cargador rápido tipo C de 25W, que recarga el smartphone al 100 % en menos de dos horas, además de que permite carga inversa y cuenta además con un cable USB Tipo C a Tipo C. Posee un ancho de 9.5 mm y peso de 213 gramos.

Disponibilidad y precio

El Galaxy M51 estará disponible con memoria de 6 GB en RAM y 128GB en ROM, ya sea en color negro o blanco. Tendrá un costo aproximado de $9,999 pesos y podrá adquirirse en las Samsung Stores, www.samsungstore.mx, así como en Amazon.com.mx, Mercadolibre.com.mx desde este 15 de octubre.