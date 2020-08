Samsung muestra al Galaxy M51 en India

India es un mercado muy importante para Samsung. Es por eso que allá se presentan equipos que luego llegarán a esta parte del mundo. Ese es el caso del Galaxy M51 el cual ya se está promocionando en dicho país.

En el video publicado en su cuenta de twitter se ve que la batería será uno de los principales aspectos, siendo esta de 7000 mAh y carga rápida a 25W, según las filtraciones correspondientes a este gama media, en donde ya hay imágenes de prensa.

La pantalla serìa de 6.67 pulgadas AMOLED, con rango de refrescamiento a 60 Hz y resoluciòn de 2340×1080, un espacio en medio de la pantalla, que contiene al sensor fotogràfico de 32 MP.

If you can guess why the all-new #SamsungM51 is the most unpredictable, power-packed #MeanestMonsterEver, you can stand a chance to win one for yourself. A mean reward for one mean monster lover out there. pic.twitter.com/o2YAzwJL6U

— Samsung India (@SamsungIndia) August 27, 2020