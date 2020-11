A comienzos de año, se comenzó a rumorear que Samsung iba a eliminar la serie Galaxy Note. Esas especulaciones ahora regresan de nuevo, ya que no hay evidencia de que la marca esté trabajando en los modelos de 2021.

En concreto, dos personas con acceso a datos no oficiales indican que tal vez la serie desaparezca, en donde sería sustituida por la línea plegable. Hasta ahora han convivido tanto la serie Fold como la Note, pero es probable que con el uso del SPen en la segunda y la compatibilidad con la serie Galaxy S… aunque solo se mencionaba al modelo Ultra, pero podría ser para todos, lo que de ser así, no sería necesaria mantener la serie Note.

Hasta ahora se cree serán 4 Galaxy S21 y tres plegables lo que Samsung lanzaría en 2021: Galaxy S21 FE, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Z Flip 3, Z Fold 3 y Z Fold FE. No se menciona a la serie Note.

También el famoso Ice Universe ha declarado lo mismo: que no hay datos de que se esté trabajando en la misma. Al ser rumores es interesante considerar que no necesariamente esto significa que no se lance, sino que no se tiene la información… a lo mejor no se ha filtrado aún y siempre estará disponible.

Es muy aventurado asegurar que se va a eliminar esta línea. Es viable, si, si la marca considera que se estaría ofreciendo un equipo similar…y que con el tiempo cuando los dispositivos foldables ganan más accesibilidad, se da este paso, pero por ahora sus precios no los hacen tan fáciles de adquirir y es un producto que todavía está por perfeccionarse. En cambio la línea Note hasta ahora sería más rentable que la la Fold en determinados mercados.

Con información de Ice Universe y Twitter/Max Weinbach