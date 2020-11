Los rumores acerca de la fecha del lanzamiento del Galaxy S21 o S30 son consistentes: Samsung adelantaría la presentación para enero…ahora se dice que la fecha es el 14 de enero en vez de finales de ese mes o en febrero.

Ahora en Twitter Jon Prosser, conocido por sus acertadas filtraciones además de dar a conocer la fecha, indica que serán tres modelos, el Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra (tal como se filtró antes), descartando que se llame Galaxy S30.

Un dato interesante es que menciona que la preventa mundial empieza ese mismo día, con ventas a partir del 29 de enero, pudiéndopse escoger entre colores negro, gris, rosa, plata, morado y blanco. Le asigna el nombre clave O3 al Galaxy S21 Ultra y número SM-G998U.

Para el Samsung Galaxy S21 Ultra le asigna pantalla de 6.8 pulgadas Dynamic AMOLED 2x Infinity-O, batería de 5000mAh, la cámara frontal es de 40MP. La trasera viene con cuatro traseras, con resolución de hasta 108 MP. Con One UI 3.0, basado en Android 11. Se dice que tendrá refrescamiento a 144Hz, procesador Snapdragon 875 y en otros mercados el Exynos 2100. Medirá 165.1mm x 75.6mm x 8.9mm . Falta ver si será compatible con el S Pen.

Al respecto, un vocero de Samsung, solo indicó que ante un mercado cambiante, no se puede mantener una fecha fija, ni siquiera en los actuales, por lo que aunque no lo confirma, abre la posibilidad de que la marca pueda adelantar o atrasar sus eventos.

Otro fuerte rumor habla de que la marca, al igual que Apple, no va a incluir en sus cajas al cargador ni a los auriculares alambricos. Al parecer lo segundo no es tan malo ….ya que los reemplazaría por unos inalámbricos, en concreto, los Galaxy Buds Beyond o Galaxy Buds Plus. Es posible que los auriculares existan, dado el registro de la marca, mas no necesariamente venga en cada caja.

Samsung suele incluir como regalo de preventa algunos accesorios en algunos mercados y ese puede ser el caso. De todas formas los auriculares con AKG solo se incluyeron desde hace cuatro años cuando compró la empresa y solo para los gama alta,comenzando por el Galaxy S8.

Con información de Twitter, ZDnet y SamMobile