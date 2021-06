Desde hace tiempo se rumorea la fecha de lanzamiento del Galaxy S21 Fan Edition y que posiblemente padezca de la escasez de procesadores. Durante el fin semana, ETNews publicó que Samsung había detenido la producción de este smartphone “supuestamente confirmado” tal problema a lo que la empresa coreana ha negado tal reporte.

Según ET News, Samsung habría hecho tal declaración y dado a conocer que los procesadores de Qualcomm destinados a este modelo, se destinarían a los dispositivos plegables, que son los próximos en ser lanzados.

El reporte de ETNews ahora ya no está y la marca ha comunicado que todavía no ha tomado una decisión acerca de si se detiene o no la producción del Galaxy S21 FE. Según Bloomberg, la marca indicó que no puede hablar acerca de productos que no se han lanzado, por lo que no se puede dar a conocer las decisiones respecto a la suspensión de dicha producción, lo cual tiene sentido, si se toma en cuenta que efectivamente no se ha presentado.

Por supuesto que la marca confirmó que habrá un modelo posterior al Galaxy S20 FE, pero dada las condiciones actuales no importa que tantos renders o filtraciones existan, solo Samsung conoce cuál será el momento ideal para tenerlo disponible, sabiendo que es un modelo que será más que bienvenido, pero no puede darse el lujo de anunciar un producto que no podrá poner en las manos de sus usuarios con la rapidez que desearía. Cuando sea el momento óptimo seguramente veremos aparecer más detalles.

El rumor más reciente según Koreal Herald, es que será en septiembre u octubre cuando se lance, ya que no quiere quitarle protagonismo a los dispositivos plegables y flexibles (Galaxy z flip 3 y Z Fold 3) que se lanzarán “en agosto”.

Con información de ET News y Bloomberg y The Korea Herald.