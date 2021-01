Ya es prácticamente un hecho que la serie Galaxy S21 se presentará este 14 de enero. Mientras tanto siguen apareciendo más características, sobre todo del modelo Galaxy S21 Ultra, como lo es la configuración de la cámara.

Como se sabe, el modelo Ultra es el que posee la mejor de todas las configuraciones. Samsung suele presentar infografías resumiendo lo mejor de cada equipo y al parecer Evan Blass de forma preliminar tuvo acceso a la misma, en donde se puede ver que posee un sensor principal de 108 MP, el mismo que el Galaxy S21 Ultra, un telefoto de 10 MP y un ultra angular de 12 MP, más autoenfoque y cámara frontal de 40 MP.

Los Galaxy S21 y S21 Plus tendrán un sensor principal de 12MP, telefoto de 64 MP y ultra angular de 12MP y cámara frontal de 10MP.

Respecto al rumor de la eliminación del puerto para la tarjeta externa, según Roland Quandt, este se va a mantener en el Galaxy S21 Ultra, pero no en el Galaxy S21 y Galaxy S21 Plus…al menos en Europa, lo cual hace pensar que en otros mercados se pueda eliminar.

About them Micro SD memory card slots on the Samsung Galaxy S21 series:

S21: nope

S21+: nope

S21 Ultra: YES!

Disclaimer: this is from 2 different sources, but still not from an official spec sheet. I’d give this info a 9/10 confidence rating though.

— Roland Quandt (@rquandt) January 4, 2021