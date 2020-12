Prácticamente ya se conocen todos los detalles del próximo lanzamiento de la serie Galaxy S21, que se cree se presenta este 14 de enero. Lo cierto es que Samsung ya tiene un teaser que muestra los cambios en la serie sin mostrar el nuevo diseño y hay más rumores de la ausencia de otra característica y se reafirma la especulación de cambios en los precios.

Recuerdo que cuando compré al Galaxy S6 hizo mucho ruido la ausencia del slot para la tarjeta de memoria externa. Con el paso del tiempo, el equipo me quedó pequeño y no podía más que borrar y respaldar en la nube. Ahora Roland Quandt indica que se va a volver a eliminar, porque después del modelo mencionado, la marca regresó esta característica (que igual ha eliminado en otros modelos). Si bien es cierto que opciones de 128GB y 256GB son suficientes para algunas personas, con imágenes con mayor tamaño y resolución, queda poco espacio, haciendo necesario agregar opciones externas físicas o pagar servicios en la nube.

S21 spec sheets say:

memory card reader: “No”

Some markets might still get a charger in the box though, while others don’t.

— Roland Quandt (@rquandt) December 31, 2020