Galaxy S25 FE estrena carga rápida de 45W y funciones de IA a un precio accesible

Samsung ha presentado oficialmente el Galaxy S25 FE, la versión “Fan Edition” que sigue el legado de ofrecer la experiencia de la gama alta a un precio más accesible.

Aunque no representa un salto revolucionario respecto al Galaxy S24 FE, sí incluye mejoras puntuales que lo hacen destacar, especialmente en batería, carga y funciones de software basadas en inteligencia artificial.

Diseño y construcción

El Galaxy S25 FE conserva un diseño muy similar al del modelo anterior, con un marco de aluminio “Armor” reforzado que sigue el estilo de la serie Galaxy S25.

El teléfono es más delgado y ligero, con 7.4 mm de grosor y 190 gramos, frente a los 8 mm y 213 gramos del S24 FE. Cuenta con resistencia al agua y polvo IP68 y Gorilla Glass Victus Plus en ambas caras para protección, aunque no promete mayor resistencia a caídas que su predecesor.

Pantalla y rendimiento

Mantiene la pantalla OLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, con un brillo máximo de 1,900 nits, igual que el modelo anterior.

El procesador es el Exynos 2400 fabricado en 4 nm, acompañado de una cámara de vapor aumentada en tamaño un 13% para mejor refrigeración, buscando un rendimiento más estable especialmente en sesiones largas de juego.

El teléfono mantiene los 8GB de RAM y las opciones de almacenamiento de 128 a 512 GB.

Cámaras, mejoras fotográficas y batería

La configuración trasera se mantiene con un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x, igual que en el S24 FE.

La cámara frontal mejora de 10 MP a 12 MP, proporcionando selfies y videollamadas con mayor calidad y nitidez.

Uno de los avances más claros está en la batería, ahora con una capacidad de 4,900 mAh, superando la de 4,500 mAh del Galaxy S24 FE.

La carga rápida por cable alcanza los 45W, lo que permite cargar hasta un 65% en 30 minutos, una velocidad mejor incluso que la del Galaxy S25 estándar. Por otro lado, la carga inalámbrica se mantiene en 15W y el teléfono es compatible con accesorios magnéticos “Qi2 Ready”.

Software y soporte a largo plazo

El Galaxy S25 FE llega con Android 16 y One UI 8, trayendo funciones exclusivas de la serie S25 y los foldables Z7, como la barra Now Bar con widgets contextuales, Now Brief para resúmenes personalizados y Circle to Search para integración en juegos.

Además, Samsung promete siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, un compromiso notable en la industria.

El dispositivo está disponible desde este 4 de septiembre, con un precio inicial aproximado de $649.99 USD o $759 USD para la versión de 8GB/128GB.

También hay variantes de 256GB y 512GB en algunos mercados. Los colores disponibles son azul marino, azul glacial, negro intenso y blanco, y el equipo incluye seis meses de Google AI Pro con 2TB de almacenamiento.