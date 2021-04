Aunque Samsung ya había mostrado a los Galaxy Smart Tag y los Galaxy Smart Tag Plus, durante el lanzamiento de la serie Galaxy S21, es hasta ahora que se da a conocer su disponibilidad comercial.

Con los Smart Tag Plus se pueden localizar objetos perdidos por medio de la señal visible que emiten, con ayuda de la realidad aumentada para localizarlos con facilidad empleando la cámara..así será imposible que no se vea en dónde está.

A diferencia del modelo regular, esta agrega el uso de UWB (banda ultra ancha) junto con BLE. que le permiten que la localización sea exacta en el mapa.

Solo se puede sincronizar con dispositivos móviles de Samsung con UWB (por ahora los Galaxy S21+, S21 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra y Galaxy Z Fold 2), aunque se puede añadir a cualquier objeto que se desee localizar. Con otros equipos Samsung con BLE activo, se comunican entre sí formando una red para ayudar a localizar el objeto, apareciendo una notificación para reportar el objeto perdido.

En México aún no se han presentado de forma oficial la versión Plus, si bien Samsung ya confirmó que van a llegar a futuro, aunque no se tiene fecha oficial. Como se sabe, los smart tag se regalan en la compra de modelos específicos, como los Galaxy A52 y Galaxy A72 recientemente lanzados así como en el Galaxy S21, ya que por ahora la página de Samsung México no los tiene disponibles para la venta. El precio en los países en donde estará disponible a partir del 16 de abril es de $39.99 USD.

Con información de SamMobile