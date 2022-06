Samsung está ultimando los últimos detalles para su próximo lanzamiento, se trata de un móvil perteneciente a la serie Galaxy Core, por lo que será un gama de entrada muy básico a precio asequible, se trata del A04 Core.

Se trata de un terminal barato, digno sucesor del Galaxy A03 Core lanzado en 2021, el cual mantiene prácticamente el mismo diseño que su predecesor, con una pantalla con biseles compactos, notch con forma de gota de agua y un mentón bastante pronunciado. Su cuerpo está construido completamente en policarbonato con acabado mate y lo acompaña un flash LED posterior.

Entre sus características encontramos que el Galaxy A04 Core tiene una pantalla LCD IPS de 6.5 pulgadas con resolución HD+. Un panel donde podrás ver películas o imágenes con una calidad buena a secas.

Su hardware está conformado por un procesador UNISOC SC9863A, acompañado de 2 GB de RAM y una batería de 5000 mAh con carga de 10W. Como sistema operativo ejecuta Android 11 Go, por lo que será compatible con las aplicaciones ligeras como, Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, YouTube Go, Google Maps Go, entre muchas otras.

En cuanto al apartado fotográfico el terminal monta una sola cámara trasera cuyo lente es de 8 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 5 megapíxeles. Se podría vender en colores negro, verde y cobre, y hasta el momento se desconoce su fecha de presentación y precio.

Fuente: WinFuture