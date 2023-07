Los fanáticos de Samsung han estado esperando pacientemente para probar Android 14. Google lanzó la versión beta para desarrolladores de la próxima gran actualización a principios de este año. Dado que Samsung tiene su propio programa beta, los usuarios deben esperar a que llegue la versión beta de One UI 6.0.

Comienza la cuenta regresiva para One UI 6.0

Es posible que el programa beta de la compañía comience meses antes comparado con años anteriores. Se ha informado que la versión beta de One UI 6.0 para la serie Galaxy S23 comenzará a implementarse en la tercera semana de julio. Los demás dispositivos compatibles recibirán la beta poco después.

También corrió el rumor hace unos días que es posible que la primera actualización beta de One UI 6.0 se lance tan pronto como las versiones beta de Android 14 logren ser estables. Con Android 14 Beta 3, el software ha alcanzado ahora el nivel de Estabilidad de Plataforma, lo que significa que Samsung puede avanzar y lanzar su programa beta.

La compañía ya ha sentado las bases para esto. Comenzó a actualizar las aplicaciones con soporte para One UI 6.0 hace unas semanas. Es una excelente noticia para las personas que poseen dispositivos compatibles con Samsung One UI 6.0, ya que pronto podrán experimentar la última versión de Android y One UI.

Alta actividad de Samsung en julio

Es probable que Samsung lance la primera versión beta de One UI 6.0 para la serie Galaxy S23 en la tercera semana de julio. La beta se implementará gradualmente en otros dispositivos también. Julio se perfila como un mes ocupado para Samsung, ya que la compañía también presentará sus nuevos teléfonos plegables el 27 de julio.

El lanzamiento de la versión beta de One UI 6.0 a finales de julio significa que definitivamente veremos un lanzamiento público de One UI 6.0 antes de que termine este año. Si nos basamos en el ritmo del año pasado, es posible que Samsung no nos haga esperar más de un par de meses desde que se lance la beta hasta el lanzamiento público final.