Samsung Electronics, dio a conocer que 33 de sus nuevos productos e innovaciones de servicios recibieron Premios a la Innovación CES 2021, incluyendo cuatro reconocimientos a Lo mejor de la Innovación por parte de la Consumer Technology Association (CTA). Los prestigiosos galardones premian al diseño sobresaliente e ingeniería de vanguardia en tecnología, además de servir para despegar el legado de Samsung en el desarrollo de revolucionarias y significativas innovaciones que impulsen a la industria y a la sociedad.

Este año, Galaxy Note20 5G/Ultra5G y Galaxy Buds+ BTS Edition estuvieron entre los ganadores de Samsung en Lo mejor de la Innovación. Los honores de la marca se extienden en una variedad de categorías, incluyendo: accesibilidad, accesorios de computo, Hardware y componentes de cómputo, Imagen/Fotografía digital, tecnología integrada, fitness y deportes, videojuegos, audífonos y audio personal, salud y bienestar, electrodomésticos, componentes y accesorios para hogar Audio/Video, dispositivos móviles y accesorios, casas inteligentes, Software y Aplicaciones móviles, Streaming, sustentabilidad, wearables y displays visuales.

Los Premios a la Innovación CES están patrocinados por la CTA, dueña y organizadora del CES, el evento de tecnología más grande e influyente del mundo. CES 2021, por primera vez, será un evento completamente digital y se llevará a cabo del 11 al 14 de enero del próximo año. En el marco de las actividades, Samsung realizará una conferencia de prensa virtual en el CES el 11 de enero a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, que será transmitida en el Newsroom de Samsung y Samsung.com. Los productos ganadores de Samsung son:

Lo mejor de la Innovación, Audífonos y Audio Personal: Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition— El ganador a Lo mejor de la Innovación 2021, Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition, ofrecen calidad de audio de estudio para amantes de la música de cualquier lugar. Con sonido de AKG, junto a un sistema innovador de bocinas de dos canales, los usuarios disfrutan un sonido claro con vivos agudos y bajos graves. Su tecnología Ambient Sound permite seleccionar la cantidad de sonido exterior que entra, mientras que su innovador sistema de tres micrófonos ofrece calidad clara en llamadas. Estos audífonos incluyen una batería que dura todo el día y que puede generar una hora de carga en solo unos minutos. Diseñados con el distintivo B.Purple, no solo brindan una experiencia de escucha superior, también ofrecen una estética atrevida.

Lo mejor de la Innovación, Dispositivos Móviles: Galaxy Note20 5G/Ultra5G— Otro ganador a Lo mejor de la Innovación 2021: Galaxy Note20 5G es el Note de Samsung más poderoso hasta la fecha, funciona como una computadora y te permite jugar como un profesional en cualquier lugar al que vayas. Galaxy Note20 5G está equipado con una pantalla inmersiva, cámara de nivel profesional, procesador de alta velocidad, soluciones líderes de la industria en rendimiento y una experiencia de tomar notas intuitiva y mejorada con S Pen. Es una fuente de poder de productividad que te brinda la libertad de hacer más en el trabajo, en el juego y todo lo demás.

Premio Eco-Diseño y Sustentabilidad: Samsung Galaxy Buds Live— Galaxy Buds Live son los últimos audífonos lifestyle: combinan comodidad, estilo sofisticado y son líderes en tecnología de audio; además de carga y diseño sustentable. Estos audífonos ofrecen una experiencia superior de escucha, equipada con Cancelación de Ruido Activo de Tipo Abierto y un avanzado sistema triple de micrófonos. Además están entre los audífonos más amigables con el medio ambiente del mercado, al ser fabricados con materiales reciclados y diseñados con partes intercambiables que incrementan su vida útil y reducen el desperdicio. Incrementa tu experiencia de audio con Galaxy Buds Live, audífonos que se ven increíbles, suenan fantástico y hacen lo correcto para nuestro medio ambiente.

Reconocimiento de Innovación, Salud y Bienestar: Samsung Galaxy Watch3— Galaxy Watch3 es un reloj inteligente versátil que integra un lujoso diseño, ajuste ergonómico y una experiencia completa de bienestar. Diseñado con materiales premium y un elegante bisel giratorio, Galaxy Watch3 exhibe el labrado de una pieza atemporal y al mismo tiempo brinda comodidad para usarlo todo el día. Este dispositivo, tiene todas las herramientas que necesitas para tomar el control de tu salud: mantente en forma con seguimiento de última generación de actividades físicas y con coaching para correr, mejora tu recuperación con avanzado control de sueño, monitorea el estado de los pulmones con lecturas de VO2 máx y de saturación de oxígeno en la sangre; además, vigila la salud del corazón con lectura de electrocardiograma aprobado por la FDA. Experimenta toda una gama de innovaciones Galaxy en tu muñeca.

Reconocimiento de Innovación, Dispositivos Móviles e Imagen Digital: Samsung Galaxy Z Flip 5G— Galaxy Z Flip 5G brinda una gran velocidad a los elegantes smartphones plegables. El dispositivo cuenta con una Bisagra Oculta para que pueda abrirse en diferentes ángulos, como la pantalla de una laptop, perfecto para tomar una selfie sin manos y videollamadas. Además con Flex Mode, la pantalla de 6.7 pulgadas automáticamente se divide en dos para que puedas ver con facilidad tu contenido en la parte superior y tomar el control en la inferior.

Reconocimiento de Innovación, Dispositivos Móviles: Samsung Galaxy A51 5G— Samsung Galaxy A51 5G combina el poder de la conectividad 5G con las innovaciones portátiles que los consumidores aman más: una pantalla inmersiva, sistema de cámaras con varios lentes, resistente, batería de carga rápida y diseño elegante. Con conectividad 5G, los usuarios pueden acceder a las más recientes velocidades para acceder a experiencias móviles como: jugabilidad continua, videollamadas mejoradas y mayor calidad en streaming. Samsung está haciendo que el 5G sea más accesible creando una nueva generación de conectividad a un gran precio, enriquecida con destacadas innovaciones para un balance perfecto de nuevas funciones y disponibilidad. Ahora, Galaxy A51 te permite conectar, crear y compartir contenido más rápido que nunca.

Reconocimiento de Innovación, Software y Aplicaciones móviles: Samsung Wireless DeX— Samsung DeX, una plataforma de productividad creada para ser compatible con los celulares y tabletas Galaxy, permite a los usuarios tener una experiencia total de computadora en una pantalla externa y sin importar el lugar. En 2020 recibió una gran actualización, gracias a la cual ahora Samsung DeX es inalámbrica, por lo que no necesita cables ni adaptadores. Por primera vez, esta plataforma le brinda a los usuarios la capacidad de conectarse vía inalámbrica con sus dispositivos a Smart TVs y monitores utilizando la tecnología Miracast. Aplicaciones optimizadas para DeX se ven y funcionan de forma similar a una computadora, permitiendo una experiencia total con el poder de una PC en el bolsillo.

Reconocimiento de Innovación, Streaming: Samsung TV Plus— Samsung TV Plus es el servicio de video de las Smart TVs de Samsung, el cual brinda televisión gratuita y acceso inmediato a más de 160 canales que abarcan noticias, deportes, entretenimiento y más. Preinstalada en todas las Samsung Smart TVs de 2016 a 2020 y disponible por descarga gratuita en selectos dispositivos móviles Galaxy, millones de personas ya usan Samsung TV Plus, convirtiéndola en uno de los principales servicios OTT en la plataforma de las Smart TVs de Samsung. Los usuarios pueden acceder al instante a Samsung TV Plus de manera gratuita y únicamente con conexión a Internet, sin suscripciones o tarjetas de crédito, para tener televisión gratis.

Reconocimiento de Innovación, Displays de Video e Imagen/Fotografía digital: Samsung The Premiere— The Premiere LSP9T es el primer proyector de Tiro Ultra Corto (UST) con HDR10+ certificado. En lugar de colocarlo a una distancia o montado en el techo, se puede colocar a The Premiere a centímetros de la pared y proyectar una imagen inmensa de 130 pulgadas. Con tecnología de triple láser, calidad de imagen 4K y brillo vibrante, este proyector brinda una experiencia visual inmersiva. Al mismo tiempo, incluye bocinas multicanal que brindan un sonido de calidad cinematográfica con tecnología Acoustic Beam. Además, tiene la plataforma inteligente de Samsung TV Tizen, con aplicaciones y funcionalidad para proyectar contenido. The Premiere entrega una experiencia premium de pantalla grande y al mismo tiempo armoniza de forma natural.

Reconocimiento de Innovación, Componentes y Accesorios para Hogar Audio/Video: Samsung The Terrace Soundbar— Complementando la primera televisión para exteriores de Samsung, The Terrace Soundbar es la mejor en su clase con protección IP55 contra agua y polvo, además de optimizar el sonido para una experiencia exterior de entretenimiento sin comparación.

Reconocimiento de Innovación, Hardware y Componentes de Cómputo: Samsung SmartSSD™ Computational Storage Drive (CSD) 4TB— La arquitectura de centros de datos para consumidores necesitan de grandes transferencias entre CPU, GPU, SSDs y RAM. SmartSSD CSD le da poder al disco duro para permitir el procesamiento simultáneo de grandes cantidades de información. Basado en FPGA y tecnología PCIe Gen3, SmartSSD CSD brinda un alto rendimiento, poder destacado de eficiencia, así como fiabilidad de alto nivel para tareas dedicadas al análisis de IA, big data y aplicaciones IoT.

Reconocimiento de Innovación, Tecnología Integrada, Hardware y Componentes de Cómputo: Samsung uMCP (UFS 3.1 256GB + LPDDR5 12GB)— La primera combinación del DRAM móvil 12GB LPDDR5 de 10nm y la sexta generación del Almacenamiento Flash Universal V-NAND 256GB (3.1), Samsung uMCP presenta un gran paso de uso energético eficiente hacia altas velocidades premium en las memorias móviles de bajo poder. Samsung uMCP también permite la comercialización de displays de alta resolución, como 4K y 6K, a dispositivos móviles, además de funciones multitareas fluidas.

Reconocimiento de Innovación, Salud y Bienestar: Samsung LM283N— Revolucionando la iluminación interior para mejorar los niveles de melatonina de la misma forma en que lo hace la luz natural, LM283N+ DAY ayuda a las personas a obtener una óptima concentración, mientras que LM283N+ NITE permite un mejor sueño, sin importar la temperatura del color de la luz. LM283N+ se puede usar en focos para lámparas de escritorio o de buró.