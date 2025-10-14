Samsung W26, el plegable que China puede tener y el resto del mundo solo puede mirar

Samsung acaba de lanzar en China el W26, un smartphone plegable que básicamente deja al Galaxy Z Fold 7 en segundo plano.

Sí, leíste bien, la firma coreana ha presentado una versión mejorada de su flagship plegable, pero solo para el mercado chino. Este modelo comparte la base tecnológica con el Z Fold 7 que ya circula por el resto del planeta, aunque con algunos “detalles” que marcan una diferencia sustancial.​

Más memoria, más potencia, más… todo

El W26 forma parte de la tradicional Serie W de Samsung, esa línea exclusiva que la marca reserva para China en colaboración con China Telecom. Y cuando decimos exclusiva, hablamos en serio. No hay planes de lanzamiento internacional.​

Una de las principales mejoras del W26 frente al Z Fold 7 global está en la memoria RAM. Mientras que la versión internacional del Fold 7 de 512 GB viene con 12 GB de RAM, el W26 equipa directamente 16 GB en todas sus configuraciones.

Y hablando de almacenamiento, el W26 ofrece dos opciones: 512 GB o 1 TB. Ambas versiones mantienen esos generosos 16 GB de RAM. Además, el chip que equipa es el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, el mismo procesador que impulsa al Z Fold 7.​

Samsung también ha incluido en el W26 algunas funciones exclusivas de Galaxy AI que no están disponibles en otros mercados.

Una de ellas es Smart Collection, una especie de espacio inteligente donde puedes arrastrar texto e imágenes para gestionar contenido de forma más eficiente. También hay Smart Drag And Drop y un gestor inteligente de contraseñas.​

Conectividad satelital: la gran estrella

Aquí viene lo realmente interesante, el Samsung W26 incluye conectividad satelital directa a través del sistema Tiantong, la red de comunicaciones por satélite de China.

Esto significa que puedes realizar llamadas de emergencia y enviar mensajes incluso cuando no hay cobertura móvil convencional.​

Esta función, que es exclusiva del modelo chino, no está disponible en el Galaxy Z Fold 7 que se vende en el resto del mundo. Y no, no esperes que llegue pronto a otros mercados, porque depende de infraestructura y regulaciones regionales específicas de China.​

La conectividad satelital en smartphones no es algo nuevo del todo – SpaceX ya ha hecho pruebas con Starlink Direct to Cell – pero tenerla integrada de fábrica en un plegable premium sí que es una novedad llamativa.​

Diseño de lujo con detalles dorados

A nivel estético, el W26 abandona la sobriedad del Z Fold 7 y apuesta por un acabado premium con detalles dorados. El teléfono está disponible en dos combinaciones de color exclusivas: Dan Xihong (rojo y dorado) y Xuan Yao Black (negro y dorado).​

El marco de aluminio reforzado y la bisagra lucen texturas estriadas con acabados en oro. Los anillos que rodean las cámaras traseras también están bañados en ese tono dorado, igual que el logotipo en la parte posterior.

A pesar de estos toques de lujo, el W26 mantiene las mismas dimensiones y peso que el Z Fold 7. Cuando está plegado mide 158.4 × 72.8 × 8.9 mm, y desplegado alcanza los 158.4 × 143.2 × 4.2 mm. El peso se queda en 215 gramos.​

Pantallas amplias y cámaras potentes

En el apartado de pantallas no hay sorpresas respecto al Z Fold 7. El panel interior plegable mide 8 pulgadas con resolución QXGA+ (1,968 × 2,184 píxeles).

La pantalla externa tiene 6.5 pulgadas con resolución Full HD+ (1,080 × 2,520 píxeles). Ambas pantallas cuentan con tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz y pueden alcanzar hasta 2,600 nits de brillo máximo.​

El sistema de cámaras del W26 también es idéntico al del Fold 7. En la parte trasera encontramos un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado de una cámara ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x.

Para selfies hay dos sensores de 10 megapíxeles: uno en la pantalla de cobertura y otro integrado bajo el panel plegable interior.​

Batería y software

El Samsung W26 equipa una batería de 4,400 mAh con carga rápida de 25W por cable. Nada espectacular si lo comparamos con otros flagships, pero está en línea con lo que ofrece el Z Fold 7.​

En cuanto a software, el W26 viene con Android 16 bajo la capa de personalización One UI 8. Samsung garantiza soporte para siete actualizaciones mayores del sistema operativo , lo que significa que este teléfono recibirá actualizaciones hasta Android 23 aproximadamente.​

El sonido también está cuidado, con altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos. La conectividad incluye 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS y puerto USB Type-C.​

Precio y disponibilidad

El Samsung W26 se puede comprar en China a través del sitio web oficial de Samsung. El precio de la versión de 16 GB + 512 GB arranca en 16,999 yuanes, que al cambio actual rondan los $44,200 MXN.

Incluye una funda exclusiva de kevlar, un cargador de 25W (algo que Samsung dejó de incluir hace años en sus modelos internacionales), cable USB y hasta un código de descuento para servicios de telecomunicaciones valorado en 1,000 yuanes.​

Como mencionamos antes, este modelo es exclusivo para el mercado chino y no hay planes confirmados para su lanzamiento en otros países. La Serie W ha sido siempre una línea de edición limitada que Samsung reserva para su alianza con China Telecom.​