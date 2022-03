Después del parón por motivo de la pandemia, Google ha confirmado que celebrará su gran evento para desarrolladores Google I/O 2022, por lo cual se conoce oficialmente la fecha en la que se llevará a cabo, así como el lugar.

Este año la sede será el Anfiteatro Shoreline, en un evento que tendrá cupos limitados, pero ahora será completamente gratuito y abierto para todos de manera virtual. La audiencia estará compuesta principalmente por trabajadores y developers de Google, además de algunos socios que estarán presentes.

A través de Twitter, el CEO de Google, Sundar Pichai, dijo que este año volverán en vivo desde Shoreline para el Google I/O 2022, el cual se llevará a cabo a partir del 11 y hasta el 12 de mayo de este año en curso.

We’ll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year’s #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022