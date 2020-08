Se confirma que el nuevo Pixel 5 será presentado el 30 de septiembre

A principios de este mes, Google presentó oficialmente su smartphone de gama media Pixel 4a después de estar sumergido en muchos rumores y filtraciones. Pero en la presentación también reveló el Pixel 5 y Pixel 4a 5G, sus próximo dispositivos que están programados para lanzarse este otoño.

Ahora, gracias al filtrador Jon Prosser, podemos conocer la fecha de lanzamiento exacta del lanzamiento de estos dos nuevos teléfonos de Google. Prosser afirma que los equipos Pixel verán la luz el 30 de septiembre, esto significa que estamos a unas cuantas semanas de verlos oficialmente en el mercado.

What we see in the system is

Pixel 5 5G (black and green)

Pixel 4a 5G (black)

– September 30

Pixel 4a 5G (white)

– October

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020