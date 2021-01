La presentación del Redmi K40 está a la vuelta de la esquina, y con ello los rumores no cesan. Después de haberse filtrado algunos detalles sobre las especificaciones técnicas del equipo, ahora ha salido a la luz el diseño de las cajas en donde vendrá el próximo teléfono del fabricante chino.

Fue el propio gerente general de Redmi, Lu Weibing, quien publicó una foto con las cajas del dispositivo. Las imágenes revelan que el equipo llegará en dos variantes: una podría incluir su respectivo cargador, mientras que la otra variante no lo tendría, únicamente el teléfono y el cable de datos, imitando a Apple con la serie iPhone 12.

Se dice que el Redmi K40 contará con una gran pantalla con resolución Full HD+, marcos laterales compactos, y una posible batería de 4000 mAh con soporte de carga rápida.

A pesar de que Weibing compartió la imagen de las cajas, esto no confirma que el móvil no tendrá cargador, ya que el ejecutivo no hace mención de ello. Sin embargo, es factible que el K40 sea el ultimo teléfono de la serie que incluya cargador, pero de todas maneras debemos esperar hasta que se publique información oficial.

Con información de Weibo