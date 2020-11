Después de muchos rumores Motorola India finalmente ha confirmado la fecha exacta en la que presentará oficialmente su nuevo teléfono de gama media con capacidades 5G, hablamos del Moto G 5G. La compañía compartió en Twitter el día del lanzamiento de este dispositivo y la buena noticia es que será en unos cuantos días.

Según la empresa, su teléfono móvil estará disponible para su compra a través del retailer Flipkart, un popular sitio web indio de venta minorista que opera de manera similar a Amazon. A partir del próximo 30 de noviembre todos los interesados en el equipo podrán adquirirlo a un precio que, se dice, será de aproximadamente 338 dólares.

Get ready to experience the new level of speed with India’s most affordable 5G smartphone #motog5G on 30th November, 12 PM on @Flipkart! Stay tuned. https://t.co/3HD1jvKWYo pic.twitter.com/kCcjDepMDr

— Motorola India (@motorolaindia) November 26, 2020