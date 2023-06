Se ha descubierto mediante una investigación que más de 60,000 aplicaciones móviles para Android están infectadas por un malware que, aunque inicialmente no representa una amenaza para tu seguridad, podría evolucionar y eventualmente robar tus datos personales y bancarios.

Descarga tus apps desde tiendas oficiales

Cuando se trata de descargar aplicaciones, la primera regla de ciberseguridad es hacerlo siempre desde las tiendas oficiales de aplicaciones, como Google Play, App Store o Huawei AppGallery.

Aunque esto no garantiza por completo la ausencia de malware, como bien te contamos del malware “SpinOK”, estas tiendas implementan controles y niveles de protección más sólidos, lo que las convierte en opciones más seguras en comparación con las tiendas de terceros.

Es posible que puedas ser tentado por las supuestas ventajas que ofrecen estas tiendas no oficiales, pero a largo plazo es más conveniente y seguro descargar aplicaciones o contenido exclusivamente desde sus fuentes oficiales.

Cuidado con las APK´s de terceros

Según una investigación realizada por el equipo de Bitdefender, se ha descubierto que más de 60,000 aplicaciones de Android disponibles en tiendas de terceros contienen un malware. En este caso, se trata de un adware, un virus que muestra anuncios en tu teléfono sin tu consentimiento y en cualquier momento.

Entre todos los tipos de malware, este es considerado el menos peligroso, ya que su impacto se limita a ser una molestia. Sin embargo, consume la batería del dispositivo y reduce su rendimiento. Los ciberdelincuentes lo utilizan como una forma de obtener ganancias, ya que reciben una cantidad determinada de dinero por cada reproducción de anuncios.

No obstante, resulta crucial detectar y eliminar estas aplicaciones en caso de haberlas descargado por error, ya que, según explican los expertos, “los sujetos malintencionados involucrados pueden cambiar fácilmente su táctica para redirigir a los usuarios hacia otros tipos de malware, como troyanos bancarios diseñados para robar credenciales e información financiera, o ransomware”.

Estas aplicaciones falsas se hacen pasar por otras populares y legítimas, como Netflix, YouTube, Word o Zoom, pero la diferencia radica en que las has descargado desde una tienda de aplicaciones de terceros y no desde Google Play Store.

Si en los últimos meses has instalado alguna aplicación proveniente de una fuente no oficial y has notado comportamientos extraños en tu teléfono, lo más recomendable es que las elimines de inmediato para prevenir cualquier consecuencia más grave.