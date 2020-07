SPen en el Galaxy Note 20 Ultra funcionaría como puntero digital

No cabe duda que el Samsung con el Galaxy Note 20 viene a defender su posición, con uno de los modelos más cotizados de su catálogo, como lo será cuando se presente y en donde ha sabido aprovechar al SPen como uno de los accesorios multifuncionales que le dieron el honor de volver a considerarlo una pieza que ayuda a la productividad, como sería el uso de puntero según una imagen del nuevo uso recientemente descubierta.

Con este modo, los usuarios con solo presionar y sostener el botón del S Pen, podrán mover el apuntador para resaltar áreas, tocar en íconos y navegar, pudiendo cambiar el color, estilo y velocidad.

Como es una característica no oficial se espera que sea presentada en el lanzamiento de este año, el 5 de agosto, pero igual podría ser para el siguiente.

S Pen can now act as a Pointer. Select your color and select icons on the screen, navigate around. Also can highlight an area. #Note20 #GalaxyNote20Ultra

— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 8, 2020