Serie realme 15 en México, potencia, diseño y edición de fotos con voz

realme ha lanzado en México su nueva Serie realme 15, destacada por su avanzada innovación en inteligencia artificial (IA) y fotografía móvil.

Esta línea se presenta como la más sofisticada de la marca, integrando funciones optimizadas para eventos sociales y un rendimiento potente para mejorar la experiencia de usuario, especialmente en ambientes festivos.

Un nuevo estándar en gama media-premium

El realme 15 Pro incorpora ahora características que anteriormente solo estaban disponibles en la versión “Plus”, elevando su capacidad al nivel de un smartphone flagship dentro de la gama media-premium.

Destacan las mejoras en fotografía y un chip más rápido que simplifican la oferta de la familia realme y posicionan al Pro como un referente en su segmento.

Una de las innovaciones más llamativas es AI Edit Genie, una herramienta de edición con inteligencia artificial que permite modificar imágenes mediante comandos de voz.

Esta función facilita acciones como añadir objetos, cambiar fondos, ajustar estaciones, mejorar retratos o eliminar elementos de forma instantánea, haciendo la edición accesible y rápida.

Potente sistema de cámara y rendimiento en realme 15 Pro

El realme 15 Pro presume un sistema de triple cámara con sensores de 50MP para la cámara principal, ultra gran angular y frontal, capaz de grabar video en 4K a 60 fps, un referente en su rango.

Incorpora el procesador Snapdragon 7 Gen 4 con un rendimiento mejorado del 15% en CPU y una batería Titan de 7,000mAh con carga rápida de 80W, asegurando un uso prolongado sin preocupaciones.

El sistema de refrigeración también es sobresaliente, con un área de 7000 mm² para mantener el dispositivo fresco incluso en tareas intensivas.

Características diseñadas para ambientes festivos

Las cámaras de esta serie incluyen funciones para detectar y ajustar automáticamente configuraciones en entornos con luces dinámicas como conciertos o fiestas.

Ajustan la velocidad de obturación, contraste y saturación en tiempo real para obtener fotos vibrantes y sin desenfoque.

Opciones para diferentes necesidades

El realme 15 incluye dos cámaras de 50MP, con grabación 4K y un procesador Dimensity 7300+ 5G acompañado de una batería de 6,550mAh y carga rápida de 45W.

Por otro lado, el realme 15T se presenta como un smartphone ultraligero y delgado con resistencia al agua certificada IP66/68/69, batería de 6,550mAh y doble cámara de 50MP, destacándose en su segmento por la inclusión de herramientas IA heredadas del modelo Pro.

Disponibilidad y precios en México

La Serie realme 15 ya está disponible en México con diversas configuraciones:

15 Pro : hasta 26 GB de RAM dinámica y 512 GB de almacenamiento, desde $16,999 MXN.

: hasta y 512 GB de almacenamiento, desde 15 5G : hasta 18 GB de RAM dinámica y 256 GB de almacenamiento, desde $10,999 MXN.

: hasta 18 GB de RAM dinámica y 256 GB de almacenamiento, desde 15T: hasta 18 GB de RAM dinámica y 256 GB de almacenamiento, desde $8,999 MXN.

Estos modelos se encuentran a la venta en tiendas como Telcel, Elektra, Liverpool y Mercado Libre, entre otras, ampliando las opciones para los consumidores interesados en smartphones con innovaciones en IA y fotografía móvil en el mercado mexicano.